Экс-солистка SEREBRO выступила против фонограммы

Певица Ольга Серябкина выступила против фонограммы. Ее слова передает kp.ru.

По мнению Серябкиной, артист всегда должен выступать вживую.

«Мне кажется, тут вопрос зависит не от того, бесплатный ли он или платный. Это зависит от того, готов ли организатор предоставить такие возможности. Об этом идет много споров уже много лет. Артистов многих обвиняют в том, что они поют под фонограмму, потом другие говорят: «Дайте нам возможность спеть», — поделилась певица.

Сербкина заявила, что сейчас музыканты стали чаще выступать без фонограммы. Певица отметила, что в последнее время проводила исключительно живые концерты. Артистка рассказала, что на радио появилась возможность петь не просто без фонограммы, но со своими музыкантами.

Серябкина стала известной после работы в группе SEREBRO. Артистка является автором многих песен коллектива, включая такие хиты, как «Мама Люба», «Mimimi», «Мало тебя», «Я тебя не отдам». В 2018-м певица покинула группу. В 2019-м она выпустила сольный альбом «Косатка в небе».

Ранее экс-солистке SEREBRO сделали операцию.