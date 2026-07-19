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Культура

Жидковского сравнили со Стасом Михайловым после смены имиджа

Блогер Алексей Жидковский вышел в свет с бородой и с короткими волосами
zhidkovskiy/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогер Алексей Жидковский кардинально сменил имидж. Об этом сообщает kp.ru.

Жидковский пришел VK Fest с короткими волосами и в строгом черном костюме. Его образ дополнили очки и борода. Как отмечает издание, посетители фестиваля сравнили блогера с певцом Стасом Михайловым.

Жидковский позитивно отнесся к новым изменениям в своем внешнем виде. По словам блогера, он любит перевоплощаться и менять имидж.

«Все хорошо, но колется очень сильно, я прямо не могу», — рассказал инфлюенсер.

В апреле лидер ЛДПР Леонид Слуцкий обратился в Генпрокуратуру с требованием проверить блогера Алексея Жидковского на пропаганду ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). Его возмутило выступление Жидковского в рамках акции «Тотальный диктант – 2025». Депутат попросил дать правовую оценку действиям организаторов мероприятия по привлечению Жидковского к работе с несовершеннолетними, а также убедиться в законности использования организаторами мероприятия средств гранта, предоставленного президентским фондом.

По мнению Слуцкого, взгляды и стиль жизни Жидковского, которые он демонстрирует в своем блоге, могут «негативно сказаться на восприятии молодежью норм и ценностей».

Ранее Жидковский раскрыл свой секретный способ пережить похмелье.

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