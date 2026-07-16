Дочь Газманова поставила на свадьбе фотозону с люлькой для отца

Певец Олег Газманов рассказал, что его дочь Марианна поставила на свадьбе фотозону с люлькой. Его слова передает kp.ru.

По словам Газманова, фотозона с люлькой стала его личным пожеланием на будущее. Он понадеялся, что в скором времени станет дедом. Торжество прошло в июле. Артист признался, что помог организовать торжество. Певец также лично выступил на свадьбе с несколькими песнями.

В 2022 году Марианна Газманова поступила в МГИМО на факультет международного бизнеса. Жена артиста рассказывала, что Марианну никогда не интересовала творческая сфера и идти по стопам отца она не хотела, а предпринимательство ее увлекло. Девушку, в том числе, вдохновил пример старшего брата Филиппа Муравьева, который основал компанию, занимающуюся грузоперевозками. Она совмещала учебу в институте с работой в дизайнерской компании.

По словам жены Газманова Марины, их дочь избегает публичности. Она с уважением относится к позиции Марианны, поэтому редко делится фотографиями с ней в соцсетях и практически не дает комментариев по поводу ее личной жизни.

Ранее Газманов назвал песню, которая стала пророческой.