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Культура

Раскрыта дата выхода криминальной комедии с Тосей Чайкиной

Комедия «Нам кранты» выйдет 31 июля
КИОН

Сериал «Нам кранты» выйдет 31 июля. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе сервиса «КИОН».

Сериал рассказывает о трех друзьях детства Буслая, Сержанта и Мансура, чей авантюризм приводит к неприятным последствиям. Парни случайно разрушают машину местного авторитета, тем запуская цепочку нелепых событий. Главные роли исполнили Макар Хлебников, Антон Шокалюк и Шарифбек Закир. Картина снята в жанре криминальной комедии.

«Мне кажется, что путь трех друзей, попадающих в вечные передряги, настолько хрестоматийный, что будет понятен всем и каждому. Ведь у каждого человека в жизни наступает момент, который делит его привычный мир на до и после. Своеобразный путь героя. И неважно, будет это Одиссея или полный ситуативный попадос пацанов из провинции — испытания, которые выпадут на их судьбы, будут звучать отголосками личного бэкграунда каждого зрителя», — поделился Шокалюк.

Певица Тося Чайкина сыграет эпизодическую роль. Она исполнит саму себя. По сюжету, она выступит в родном городе главных героев. Сержант пойдет на все, чтобы исполнить мечту своей девушки и увидеть любимую артистку.

Ранее Любовь Аксенова рассказала о своем выборе пути мстящей арестантки в фильме «Холод».

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