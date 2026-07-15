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Культура

Костомаров и Домнина о своем секрете счастливого брака: «Вдвоем путешествуем»

Фигуристы Костомаров и Домнина назвали уединение секретом счастливого брака
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Фигуристы Роман Костомаров и Оксана Домнина поделились, что главным секретом их счастливого брака является время наедине друг с другом. Об этом они рассказали в беседе с «Леди Mail».

«Мы вдвоем путешествуем. Совершенно спокойно, без зазрения совести… Нет, с небольшим зазрением совести, оставляем детей на бабушку и уезжаем», — раскрыла Домнина.

По мнению фигуристки, для сохранение счастливого брака супругам стоит уделять время друг другу, оставаясь наедине хотя бы на несколько дней.

Костомаров добавил, что они с супругой большую часть своего времени стараются уделять семье и детям. На личную жизнь у спортсменов остается лишь немного свободного времени. Однако фигурист заявил, что они еще молодые, поэтому их многое ждет в будущем.

«Надо уединяться, отдыхать вместе, путешествовать. Насколько это возможно и насколько позволяет семья», — подчеркнул он.

По словам Домниной, им с Костомаровым важно провести время вдвоем без работы.

Роман Костомаров и Оксана Домнина состоят в отношениях с 2007 года. В 2011 году у фигуристов родилась дочь Анастасия, а через два года в семье произошел разлад, который спортсмены не смогли скрыть от публики. Пара рассталась, но спустя несколько месяцев воссоединилась, «осознав свои ошибки». После кризиса в отношениях Костомаров и Домнина поженились, и в 2014 году они официально зарегистрировали отношения. Через два года у знаменитостей родился сын Илья.

Ранее Костомаров поделился редким фото с матерью, женой и повзрослевшими детьми.

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