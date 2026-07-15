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Культура

Бывшую жену Эминема экстренно госпитализировали с кровотечением

TMZ: бывшая жена Эминема Ким Скотт попала в больницу с рваной раной
Bill Pugliano/Getty Images

Бывшую жену Эминема Ким Скотт экстренно госпитализировали. Об этом сообщает TMZ.

По данным издания, Скотт попала в больницу с кровоизлиянием и рваной раной. Подробности происшествия и самочувствия экс-супруги рэпера неизвестны.

Как отмечает TMZ, в мае Скотт арестовывали за вождение в нетрезвом виде. Девушка врезалась в припаркованный автомобиль в Честерфилде. В июне судья выдал временные ордера на арест бывшей жены артиста за неявку на судебные заседания. Позже ордера были отозваны.

В апреле приемная дочь Эминема Алайна Мари Скотт родила девочку. Малышку назвали Скотти.

28-летняя Алайна — биологическая дочь Дон Скотт, которая была сестрой-близнецом Ким Скотт. Рэпер официально усыновил Алайну в начале 2000-х, поскольку ее мать боролась с наркозависимостью. Дон не стало в 2016 году.

Сестра Алайны Хейли, кровная дочь рэпера, родила первенца — сына Эллиота — в 2024 году. Она замужем за возлюбленным Эваном Макклинтоком.

Ранее мать Тимати рассказала о финансовой помощи рэпера своим бывшим девушкам.

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