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Культура

Валерия раскрыла секрет поддержания стройной фигуры

Певица Валерия раскрыла, что ее вес не изменился с 17 лет
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певица Валерия раскрыла секреты, которые помогают ей поддерживать стройную фигуру. В 58 лет артистка по-прежнему весит столько же, сколько и в 17 лет. Об этом она рассказала в беседе с kp.ru.

По словам Валерии, ей удалось добиться хорошей фигуры благодаря планомерным действиям на протяжении долгого времени. При этом несколько лет назад певица познакомилась с нутрициологом, которая объяснила ей секрет правильного питания. Специалист рассказала артистке о необходимости потреблять достаточное количество белка, благодаря которому в организме строятся мышцы.

Валерия призналась, что ей легко придерживаться нормы углеводов, в то время как с белком и клетчаткой возникают трудности. Исполнительница отметила, что ей приходится дополнительно принимать псиллиум.

Певица также добавила, что у нее дома всегда есть протеин, который она использует при приготовлении выпечки.

«Мы недавно делали творожные маффины без сахара, вместо муки — протеин. Ем все, просто научилась соблюдать правильные пропорции, те самые КБЖУ. Но все равно нужен спорт. Не бывает чудес. Если человек худеет и не занимается, он будет худеть за счет мышц», — отметила артистка.

До этого продюсер Иосиф Пригожин заявил, что главный секрет Валерии — это правильное питание и режим сна. По его словам, для молодости кожи крайне важно хорошо высыпаться, а также не употреблять «мусорную еду».

Ранее Юлия Высоцкая раскрыла секрет поддержания стройной фигуры.

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