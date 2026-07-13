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Культура

Актер из сериала «Мухтар. Новый след» умер за неделю до 35-летия

Актер из сериала «Мухтар. Новый след» Иван Кушнерук скончался в возрасте 34 лет
sergey_zemlyanskiy/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актер Иван Кушнерук, известный зрителям по сериалу «Мухтар. Новый след», ушел из жизни в возрасте 34 лет. Об этом сообщил режиссер Сергей Землянский на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Горе… замечательный актер… Соболезнования родным и близким… Ваня, лети…» — написал режиссер.

Как стало известно, артист скончался 27 июня — за неделю до своего 35-летия. Причина смерти Кушнерука не называется. Место и время прощания с актером также неизвестны.

Актер родился 7 июля 1991 года в Лунинце в Брестской области в Белоруссии. В 2015 году окончил театральный факультет Белорусской государственной академии искусств, после чего служил в Театре имени Янки Купалы. Был занят в спектаклях «Шляхтич Завальня», «Две души», «Стражи Тадж‑Махала», «Школа налогоплательщиков» и других. В 2020 году артист принял решение покинуть театр.

Кроме того, Иван Кушнерук снимался в кино и сериалах. Наибольшую известность ему принесла роль Сергея в сериале «Мухтар. Новый след», а также Серого в мелодраме «Постучись в мою калитку».

Ранее умер 27-летний актер из сериала «Тайны следствия».

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