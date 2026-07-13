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Культура

«Красный шелк» покажут на фестивале на Маврикии

Фестиваль российского кино впервые пройдет на Маврикии
Национальная Медиа Группа / НМГ

На Маврикии пройдет фестиваль российского кино. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе РОСКИНО.

«Маврикийцы знают и любят советское кино, поэтому мы решили приложить максимум усилий, чтобы и российское кино они знали и понимали. Это сближает наши страны и дает возможность даже в индийском океане почувствовать, чем живет, за что борется и чем гордится Россия», — заявила посол Российской Федерации в Республике Маврикий Ирада Зейналова.

Фестиваль состоится с 17 июля по 23 августа в столице Маврикии Порт-Луи. В рамках мероприятия состоится показ российско-китайского фильма «Красный шелк».

Генеральный директор Национальной Медиа Группы Светлана Баланова назвала премьеру на Маврикии культурным мостом между странами. Она уверена, что «Красный шелк» станет для местных жителей ярким первым знакомством с современным российским кинопроизводством.

Действие шпионского фильма «Красный шелк» разворачивается в 1927 году, главные герои — молодой красноармеец и бывший царский агент — должны через всю Россию перевезти секретные документы, которые определят будущее СССР и Китая.

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