В Москве проходит интерактивная выставка о цифровой безопасности

Музей криптографии открыл выставку «Ключ к доверию. Безопасность в эпоху высоких технологий». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе музея.

Выставка продлится до 22 ноября 2026 года. Она затрагивает темы цифровой безопасности в современном мире.

По словам директора Музея криптографии Лидии Лобановой, данная выставка – попытка помочь людям сформировать свое понимание защищенности и безопасности, а также выработать правила взаимодействия с реальностью.

«На выставке мы пройдем путь обычного горожанина, чтобы в каждой рядовой ситуации — от аренды самоката до подключения к вайфаю в кафе — остановиться, заметить развилку «защищенности»/«незащищенности», принять решение и увидеть результат. И даже больше — встать на место хакера или мошенника и посмотреть на реальность его глазами. Сегодня многие живут между двумя крайними точками: «за мной все следят» и «я и мои данные никому не нужны». Мы хотим помочь посетителю выйти из этих двух крайностей», — рассказала Лобанова.

Научно-технологический Музей криптографии входит в состав группы компаний «ИКС Холдинг».

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