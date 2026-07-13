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Культура

Байопик о Майкле Джексоне собрал $1 млрд в мировом прокате

Фильм «Майкл» собрал $1 млрд в мировом прокате
Henrik Hildebrandt/Global Look Press

Биографический фильм о короле поп-музыки Майкле Джексоне «Майкл» официально собрал $1 млрд в мировом прокате. Об этом сообщили представители картины в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Каждому фанату, который купил билет, подпевал его песням, наряжался и приходил в кинотеатр снова и снова: спасибо. Это достижение принадлежит вам», — заявили представители фильма.

По данным Variety, «Майкл» стал первым биографическим фильмом, чьи сборы достигли $1 млрд. Картина стала наиболее прибыльным кинопроектом студии Lionsgate.

Лента о поп-короле «Майкл» Антуана Фукуа вышла в российский прокат 28 мая. Самого артиста сыграл его племянник Джаафар. Другие родственники звезды тоже поучаствовали в производстве картины, которая полностью игнорирует тему обвинений в насилии над детьми и сосредотачивается на отношениях Джексона с деспотичным отцом.

В июне в России значительно вырос интерес к дискографии Майкла Джексона после выхода байопика.

Ранее сообщалось, что новый фильм о короле поп-музыки под названием «Майкл» вызывает отторжение у зрителей.

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