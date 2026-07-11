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Культура

Мусор со свадьбы Тейлор Свифт продали за сотни долларов

Художник Гиньяк продавал мусор со свадьбы Тейлор Свифт по $25 за штуку
Angelina Katsanis/Reuters

Художник Джастин Гиньяк посетил Мэдисон-сквер-гарден после свадьбы Тейлор Свифт и Трэвиса Келси, чтобы собрать остатки мусора и превратить их в арт-объекты. Об этом сообщает CBS News.

Гиньяк собрал все, что оставили после праздника: окурки, пластиковые трубочки, бумажные стаканчики, обрывки ткани, использованные тесты на овуляцию, пакеты, конфетные обертки и даже одиночный левый наушник AirPods.

Он превратил находки в миниатюрные скульптуры, упаковал их в прозрачные коробки с надписью «Just&T Married», указав дату свадьбы. Все арт-объекты уже проданы: маленькие экземпляры, которые он называет «карманным мусором», стоили $25 долларов, а большие — $100. По словам Гиньяка, небольшие коробки раскупили за день.

Художник признался, что уже не первый год занимается подобными проектами. Он собирает мусор в Нью-Йорке и других американских городах, превращая его в памятные сувениры к значимым событиям.

Гиньяк отметил, что готов отдать подобную коробку Свифт и Келси, если пара заинтересуется таким необычным подарком.

Ранее сообщалось, что вокруг свадьбы Тейлор Свифт и Трэвиса Келси разгорелся скандал.

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