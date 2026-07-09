«Никто не верит»: муж Распутиной раскрыл размер ее пенсии

Муж Маши Распутиной, бизнесмен Виктор Захаров, рассказал mk.ru, что певица получает пенсию в размере 8 тысяч рублей ежемесячно.

«Никто не верит. «Разве бывают такие пенсии?» — спрашивают у меня», — поделился бизнесмен.

Как отметил Захаров, дочь Распутиной Лидия получает пособие по инвалидности больше пенсии своей матери. Бизнесмен уточнил, что ему начисляют пенсионное обеспечение в размере 19 тысяч рублей.

Захаров рассказал, что до 2025 года у Распутиной не была оформлена пенсия. Артистка могла выйти на нее еще несколько лет назад по возрасту, но не занималась этим вопросом. Когда бизнесмен решил помочь ей с оформлением начислений, Пенсионный фонд отправил исполнительнице документ. В нем сказано, что певице не положена пенсия. Как оказалось, произошла ошибка. Позже артистке оформили пенсию.

«А ведь она 37 лет выступает на большой сцене, объехав несколько раз всю Россию с концертами вдоль и поперек!» — подчеркнул предприниматель.

Захаров добавил, что последние полгода выплаты перестали приходить Распутиной. Бизнесмен планирует отправиться в Пенсионный фонд, чтобы разобраться с проблемой.

«Слава богу, Мария об этом не знает», — отметил муж певицы.

Ранее Маша Распутина выиграла суд по делу о дележке дома.