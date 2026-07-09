Американские военные атаковали рыбаков на юге Ирана

IRIB: 3 человека погибли и 15 ранены при ударах США по городу Сирик на юге Ирана

Три человека погибли в результате атаки США по городу Сирик на юге Ирана, сообщает гостелерадиокомпания исламской республики IRIB.

Уточняется, что американские военные атаковали рыболовный причал в Сирике. В результате чего 15 рыбаков получили ранения, еще трое не выжили. Семь пострадавших проходят амбулаторное лечение, восьмерых госпитализировали в больницу Минаба.

Журналисты подчеркивают, что причальный комплекс Сирика полностью предназначен для гражданского использования, и там не ведется никакой военной деятельности.

Ночью 9 июля США нанесли новые удары по военным объектам Ирана. Президент США Дональд Трамп назвал эту операцию «возмездием» за атаку на суда и пригрозил Тегерану более жестким ответом. Иран отверг обвинения и предупредил, что может снова закрыть движение через Ормузский пролив.

На полях саммита НАТО в Анкаре 7–8 июля Трамп также заявил, что временное соглашение с Ираном «фактически прекратило действие». Иранские власти, в свою очередь, обвинили США в нарушении договорённостей и заявили о готовности ответить.

Ранее в провинции Бушер на юге Ирана прогремели взрывы.