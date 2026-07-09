Владимир Котт ответил Никите Михалкову, обвинившему современных режиссеров в беспомощности

Режиссер Владимир Котт не согласился с заявлением Никиты Михалкова по поводу современных кинематографистов. В разговоре с «Газетой.Ru» он отметил, что постановщики стали сильнее.

На премьере своего нового фильма «На деревню дедушке 2» Котт ответил коллеге, обвинившему режиссеров в беспомощности.

«Режиссеры не беспомощны. Режиссеры стали, наоборот, сильнее», — заявил Котт.

Также постановщик рассказал, как ему было работать с Юрием Стояновым и Федором Добронравовым, исполнившими главные роли в его новом проекте. Котт признался, что ему понравилось взаимодействовать с обоими народными артистами.

«В кадре такие величины, глыбы, два народных артиста нечасто встречаются вместе. Для меня это было очень круто», — поделился режиссер.

Никита Михалкова во время вручения дипломов выпускникам Академии кинематографического искусства сделал заявление по поводу современных режиссеров. Он отметил дефицит профессионализма среди коллег. По его словам, сейчас переизбыток беспомощных постановщиков, поэтому нужно учить актеров работать в таких условиях.

Ранее Добронравов и Михалков получили награды за сохранение семейных ценностей.