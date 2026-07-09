Певица Бьянка вспомнила, как ей желали кончины из-за полноты

Певица Бьянка (настоящее имя Татьяна Липницкая) призналась в беседе с News.ru, что сталкивалась с хейтом в прошлом из-за полноты.

По словам Бьянки, хейтеры называли ее «жирной тварью» и желали кончины. Как отметила артистка, в какой-то момент она перестала читать комментарии из-за слишком жестоких высказываний от недоброжелателей.

«Я реагировала достаточно болезненно, потому что я знала, что не худая. Мне и так самой было очень обидно, что я не могу похудеть. А тут еще у меня не поддержка со стороны, так сказать, двух с половиной миллионов подписчиков, а наоборот, какой-то жуткий хейт, как будто его кто-то заказал», — поделилась знаменитость.

В январе 2024 года Липницкая рассказала, что похудела на 32 килограмма с помощью эндокринолога. Артистка регулярно посещала клинику, в которой ей назначили лечение гормональных проблем. Бьянка также занимается спортом, ходит на лечебную физкультуру и плавает в бассейне. К сентябрю 2025-го она похудела на 54 кг.

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