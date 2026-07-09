Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Культура

Певица Бьянка вспомнила, как ей желали кончины из-за полноты

Певица Бьянка рассказала,что сталкивалась с травлей из-за полноты
Григорий Сысоев/РИА Новости

Певица Бьянка (настоящее имя Татьяна Липницкая) призналась в беседе с News.ru, что сталкивалась с хейтом в прошлом из-за полноты.

По словам Бьянки, хейтеры называли ее «жирной тварью» и желали кончины. Как отметила артистка, в какой-то момент она перестала читать комментарии из-за слишком жестоких высказываний от недоброжелателей.

«Я реагировала достаточно болезненно, потому что я знала, что не худая. Мне и так самой было очень обидно, что я не могу похудеть. А тут еще у меня не поддержка со стороны, так сказать, двух с половиной миллионов подписчиков, а наоборот, какой-то жуткий хейт, как будто его кто-то заказал», — поделилась знаменитость.

В январе 2024 года Липницкая рассказала, что похудела на 32 килограмма с помощью эндокринолога. Артистка регулярно посещала клинику, в которой ей назначили лечение гормональных проблем. Бьянка также занимается спортом, ходит на лечебную физкультуру и плавает в бассейне. К сентябрю 2025-го она похудела на 54 кг.

Ранее сестра Жанны Фриске похудела на 11 кг за два месяца.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Хеликобактер можно подхватить в семье и в офисе. Правда и мифы о виновнике рака желудка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!