Наташа Королева о разводах: «Терпеть не надо»

Певица Наташа Королева в интервью «ТВ Mail» заявила, что стоит разводиться с человеком, если с ним плохо.

Королева вспомнила, что в Советском Союзе развод не поддерживали и считали постыдным. Артистка не согласилась с этим. По ее мнению, ситуации бывают разные.

«А если люди не сошлись? А если им плохо друг с другом? И что, терпеть до гробовой доски? Терпеть не надо — у нас тоже жизнь одна», — подчеркнула исполнительница.

Королева добавила, что человек только на пробах и ошибках понимает, с каким партнером ему будет комфортно жить, а с каким нет. Она посоветовала женщинам следовать зову своего сердца при выборе возлюбленного.

Наташа Королева замужем за стриптизером и художником Сергеем Глушко (Тарзан) с 2003 года. Звездам неоднократно приписывали развод, однако сама актриса высмеивала подобные слухи. Исполнительница уверяла, что в их союзе с супругом царят гармония и любовь.

В апреле 2026-го сын Наташи Королевой Архип Глушко рассказал о трудностях в браке с танцовщицей Анной Волынкиной. Мужчина признался, что ему не нравится, когда жена оставляет кружку с недопитым кофе.

Ранее Наташа Королева приехала в США и привезла сестре российский «Оземпик».