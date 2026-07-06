Сябитова провела обряд имянаречения для внука

Сваха и телеведущая Роза Сябитова сообщила в Telegram-канале, что вместе с семьей провела обряд имянаречения для внука.

Имянаречения — это татарский обряд, который представляет общность исламских традиций и включает в себя локальные культурные особенности. В ходе него ребенку дают благозвучное и осмысленное имя, которое, по поверьям, должно обусловить и предопределить судьбу и характер человека. Как правило, обряд заканчивается праздничным застольем всей семьи.

«Обряд проводили в одной из красивейших Соборной мечети в г. Щелково. Спасибо Руслану хазрату, который провел этот обряд и благословил моих внуков крепким имамом, здоровьем и праведностью. Рәхмәт ҙур!» — заявила телеведущая.

У Сябитовой двое внуков. Ее дочь Ксения Шевченко родила дочь Мирославу в июне 2022-го и сына Михаила в ноябре 2025-го.

В июне 2026-го Сябитова сообщила, что не хочет заводить новые романы. Она объяснила, что не хочет тратить энергию на мужчин. Знаменитость уделяет много времени детям и внукам, а также занимается семейным бизнесом.

Ранее Сябитова раскрыла состояние руки после травмы.