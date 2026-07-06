Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Культура

Сябитова провела обряд имянаречения для внука

Сваха Сябитова опубликовала фото с обряд имянаречения для внука
Telegram-канал «Сябитова Роза»

Сваха и телеведущая Роза Сябитова сообщила в Telegram-канале, что вместе с семьей провела обряд имянаречения для внука.

Имянаречения — это татарский обряд, который представляет общность исламских традиций и включает в себя локальные культурные особенности. В ходе него ребенку дают благозвучное и осмысленное имя, которое, по поверьям, должно обусловить и предопределить судьбу и характер человека. Как правило, обряд заканчивается праздничным застольем всей семьи.

«Обряд проводили в одной из красивейших Соборной мечети в г. Щелково. Спасибо Руслану хазрату, который провел этот обряд и благословил моих внуков крепким имамом, здоровьем и праведностью. Рәхмәт ҙур!» — заявила телеведущая.

У Сябитовой двое внуков. Ее дочь Ксения Шевченко родила дочь Мирославу в июне 2022-го и сына Михаила в ноябре 2025-го.

В июне 2026-го Сябитова сообщила, что не хочет заводить новые романы. Она объяснила, что не хочет тратить энергию на мужчин. Знаменитость уделяет много времени детям и внукам, а также занимается семейным бизнесом.

Ранее Сябитова раскрыла состояние руки после травмы.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Болеть vs работать. Можно ли закрыть больничный раньше срока и как его оплатят
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!