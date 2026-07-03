Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВзрыв в Монако
Культура

«Слабенький»: продюсер раскритиковал дебютный трек Самойловой

Продюсер Рудченко назвал слабым дебютный трек Самойловой после развода
Samoylovaoxana/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Продюсер Павел Рудченко в разговоре с «Газетой.Ru» раскритиковал дебютный трек Оксаны Самойловой «Мамми». Музыкальный критик назвал песню «слабенькой».

По мнению Рудченко, Самойлова выпустила обычный трек, который нельзя назвать хитом. Он отметил, что в песне нет цепляющих моментов.

«По моему мнению, трек слабенький. Оксана здесь не показывает никаких хитовых моментов, никаких хуков, чтобы что-то цепляло. Нужно посмотреть, что она будет делать дальше. Возможно, ее команда тестирует слушателей, смотрит — зайдет или не зайдет. Если будут треки такого же плана, я не верю в ее успех в музыкальной карьере», — заявил Рудченко.

Продюсер подчеркнул, что в шоу-бизнесе есть удачные примеры, когда блогеры, не обладающие выдающимися вокальными данными, становились популярными благодаря своим трекам. В пример он привел Ольгу Бузову. Однако, как считает Рудченко, Самойлова с таким материалом, как «Мамми», не сможет повторить успех телеведущей и перегнать по известности своего бывшего супруга Джигана.

«Я б на ее месте выпустил еще порядка 2-3 треков, чтобы действительно понять, нужна ли такая артистка в индустрии и будет ли она интересна слушателю», — заключил музыкальный критик.

3 июля Самойлова выпустила первую песню, посвященную уверенности в себе. Сама блогерша считает, что написала хит и аффирмацию для девушек.

Ранее Оксана Самойлова выложила фото в мини-платье со светлыми волосами.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Холодильник не для всех. Как хранить лекарства в жару, чтобы не испортить
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!