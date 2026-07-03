«Слабенький»: продюсер раскритиковал дебютный трек Самойловой

Продюсер Павел Рудченко в разговоре с «Газетой.Ru» раскритиковал дебютный трек Оксаны Самойловой «Мамми». Музыкальный критик назвал песню «слабенькой».

По мнению Рудченко, Самойлова выпустила обычный трек, который нельзя назвать хитом. Он отметил, что в песне нет цепляющих моментов.

«По моему мнению, трек слабенький. Оксана здесь не показывает никаких хитовых моментов, никаких хуков, чтобы что-то цепляло. Нужно посмотреть, что она будет делать дальше. Возможно, ее команда тестирует слушателей, смотрит — зайдет или не зайдет. Если будут треки такого же плана, я не верю в ее успех в музыкальной карьере», — заявил Рудченко.

Продюсер подчеркнул, что в шоу-бизнесе есть удачные примеры, когда блогеры, не обладающие выдающимися вокальными данными, становились популярными благодаря своим трекам. В пример он привел Ольгу Бузову. Однако, как считает Рудченко, Самойлова с таким материалом, как «Мамми», не сможет повторить успех телеведущей и перегнать по известности своего бывшего супруга Джигана.

«Я б на ее месте выпустил еще порядка 2-3 треков, чтобы действительно понять, нужна ли такая артистка в индустрии и будет ли она интересна слушателю», — заключил музыкальный критик.

3 июля Самойлова выпустила первую песню, посвященную уверенности в себе. Сама блогерша считает, что написала хит и аффирмацию для девушек.

Ранее Оксана Самойлова выложила фото в мини-платье со светлыми волосами.