Названы самые страшные сцены преступлений из фильмов за всю историю

Появление Николсона с топором в «Сиянии» возглавило топ криминальных сцен в китно

Университет Линкольна в Англии провел национальный опрос, выявивший самые страшные сцены преступлений из фильмов за всю историю. Результатами исследования поделилось издание Daily Star.

Криминальный топ возглавила сцена в ванной в фильме «Сияние» (1980), в которой Джек Николсон появляется с топором в прорубленной двери и восклицает: «А вот и Джонни!». Этому эпизоду отдали голоса 22% респондентов.

Второй в списке с 21% голосов стала сцена в душе из фильма «Психо» 1960 года, в которой на актрису Джанет Ли нападает неизвестная фигура.

На третьем месте оказалась сцена в подвале из «Молчания ягнят» (12%), за ней следуют сцены за обеденным столом с Ганнибалом из «Ганнибала» (11%) и сцена с телефоном из «Крика» (10%).

Также в рейтинг лучших вошли эпизод с лошадиной головой из «Крестного отца» (10%), в лаборатории по производству наркотиков из «Во все тяжкие» (9%), сцена побега из «Побег из Шоушенка» (8%), мерцающие огни из «Очень странных дел» (7%).

Университет приурочил опрос к строительству музея, в котором воссозданы некоторые из самых известных сцен преступлений на телевидении и в кино. Это должно дать студентам возможность окунуться в реальный мир судебных расследований и уголовного правосудия.

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