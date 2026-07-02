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Культура

Президент США в роли доктора поставил диагноз звездам Голливуда

Президент США в образе врача диагностировал синдром Трампа звездам Голливуда
Jacquelyn Martin/AP

Президент США Дональд Трамп разместил в соцсети Truth Social видео, созданное с помощью ИИ, где он в роли врача ставит голливудским звездам диагноз «синдром неприятия Трампа». Об этом пишет Independent.

В 90-секундном ролике изображены Вупи Голдберг, Роберт Де Ниро, Джулия Робертс, Рози О'Доннелл, Эдвард Нортон и Джо Легуизамо — звезды, которые до этого критиковали.

Затем в ролике звучат «жалобы пациентов». ИИ-версия Де Ниро говорит, что из-за Трампа он не мог есть и спать, что делало несчастными всех вокруг. Виртуальная Робертс утверждает, что за два года как будто постарела на 20 лет и начала переживать о будущем. О'Доннелл заявляет, что страдает от этого синдрома уже более десяти лет, а Голдберг называет себя безнадежным случаем.

Выслушав жалобы, «доктор Трамп» предлагает звездам «лечение» от болезни.

«Отключитесь от фейковых новостей. Молитесь, и если вы когда-нибудь почувствуете тревогу, просто выпейте диетическую колу, как я, и вы увидите замечательные изменения в своей жизни», — говорит политик.

Многие из показанных в видео знаменитостей публично критиковали Трампа. Де Ниро называл его «экзистенциальной угрозой свободе и безопасности». Голдберг заявляла, что Трамп хочет стать «пожизненным диктатором». А О'Доннелл и Трамп конфликтуют с 2006 года, регулярно обмениваясь резкими заявлениями в СМИ.

Ранее Дональд Трамп опубликовал ИИ-видео, в котором ему признается в любви весь мир

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