Крис Браун выплатит $13 млн домработнице, которой его собака покусала лицо

Американский певец Крис Браун выплатит почти $13 млн экс-домработнице, которой в одном из его особняков собака покусала лицо. Об этом пишет The Guardian.

В 2020 году на женщину по имени Мария Авила напала Аида, кавказская овчарка, которую использовали в качестве сторожевой собаки. В суде Мария заявила, что собака нанесла ей серьезные травмы руки и лица, потребовавшие наложения десятков швов и пересадки кожи с живота на руку. Теперь женщина страдает от посттравматического стрессового расстройства и повреждения нервов.

Браун во время нападения находился дома и в своих показаниях заявил, что запер собаку в конуре после того, как она ранила Марию. Его охранник вызвал скорую помощь, но Браун уехал до приезда врачей, заявив суду, что сделал это, чтобы избежать скандала в СМИ.

Браун признал свою халатность, но сказал, что предупредил Марию и ее сестру Патрицию о том, что собака может быть опасна и что выходить на улицу без его разрешения, пока Аида гуляет, нельзя. Сестры отрицали, что этот разговор имел место.

Мария подала в суд на Брауна в 2021 году, но судебный процесс завершился только сейчас, и присяжные встали на сторону семьи Авила. Патрисия Авила также получила компенсацию в размере $885 тыс за эмоциональный стресс, а муж Марии Оскар Оливо — в размере $50 тыс.

В 2009 году Браун был арестован за физическое насилие над своей тогдашней девушкой, поп-певицей Рианной, и после признания вины был приговорен к общественным работам, судебному запрету и испытательному сроку на пять лет. В 2014 году он нарушил условия испытательного срока и был заключен в тюрьму на 131 день. В 2016 году артист урегулировал дело во внесудебном порядке после заявления о нападении со стороны бывшего менеджера, а другая партнерша артиста, Карруэче Тран, в 2017 году получила запретительный судебный приказ в отношении Брауна.

В 2023 году Браун, как утверждалось, напал на музыкального продюсера Абрахама Диау. В 2025 году артиста арестовали и обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, но в суде он не признал себя виновным. Новый судебный процесс по этому делу состоится 26 октября, туда Крис Браун должен явиться вместе с другим обвиняемым — рэпером HoodyBaby.

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