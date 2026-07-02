Отец Фриске заявил о нежелании внука общаться с семьей

Отец певицы Жанны Фриске Владимир Копылов в беседе с изданием «СтарХит» предположил, что внук Платон сам не хочет общаться с семьей.

Копылов напомнил, что Платон уже взрослый, и если бы у него было реальное желание связаться с родными, то мальчик уже это бы сделал. Отец певицы напомнил, что его внуку уже скоро будет 14 лет. По словам мужчины, в его годы он уже пошел на свою первую работу.

«Я бы на его месте уже спросил: «А где мои бабушка и дедушка? Тетя?». Он же наверняка читает про все это в Интернете. Наверное, мы действительно ему не нужны. Навязываться больше не будем. Он уже взрослый мальчишка. Дай бог, чтобы у него в жизни все было хорошо», — рассказал отец артистки.

На данный момент Копылов занимается переоформлением квартиры на внучку Луну — дочь Натальи. 73-летний отец певицы напомнил, что уже не молод.

«Платоши нет. Как я буду на него переоформлять? Я уже в возрасте, болею. Все может быть в этой жизни, поэтому надо заранее все сделать. Да, не исключено, что он захочет общаться, но буду ли я к этому времени жив — неизвестно», — отметил мужчина.

Ранее сестра Жанны Фриске назвала «петушарой» экс-супруга певицы на ее могиле.