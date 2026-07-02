«Достала своим нытьем»: коллеги устали от жалоб Таисии Повалий

«Свита короля»: певица Таисия Повалий жаловалась, что ее не ценят в России

На съезде Международного союза эстрадного искусства певица Таисия Повалий выразила обиду на Украину и недовольство тем, что в России ее не ценят должным образом. Об этом сообщила Telegram-каналу «Свита короля» одна из участниц мероприятия.

По словам собеседницы, Повалий жаловалась, что получает недостаточную поддержку, а внимание индустрии достается другим артистам. Женщина попыталась напомнить певице о сложностях нынешней ситуации и призвала ценить то, что есть, но ее слова не нашли отклика.

«Тая уже достала своим нытьем, если честно. <...> Она считает, что мы тут ничего не теряли, а ей пришлось начинать жизнь с нуля. Заявила мне, что только и живет надеждой, что ей вернут дом на Украине, но как-то долго это все тянется», — поделилась участница съезда.

В конце мая сообщалось, что народную артистку Украины и Ингушетии Таисию Повалий осудили на 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества в Виннице. Суд признал ее виновной в коллаборационной деятельности и поддержке специальной военной операции России на Украине.

Сейчас артистка имеет российское гражданство и проживает на территории РФ.

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