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SHAMAN — о Даванкове: «Просиживает штаны за счет налогов»

Певец SHAMAN заявил, что Даванков зарабатывает с его налогов
Алексей Даничев/РИА Новости

Певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) во время пресс-конференции в центре «Россия-сегодня» заявил, что вице-спикеру Госдумы Владиславу Даванкову следовало бы встретиться с ним лично и выслушать его позицию вместо критики в соцсетях.

Артист отметил, что политик не слышал его позиции вживую, однако позволяет себе критиковать доходы Дронова.

«Я в политику не лезу, я музыкант. Пусть он там себе с равными бодается, а вместо этого он попрекает меня тем, что я много зарабатываю. Да он вообще-то этому факту должен радоваться, а он забывает, что просиживает штаны за счет тех налогов, которые я как гражданин России плачу в казну. Я жду от депутатов реальных дел, а не пустой болтовни на потеху», — высказался SHAMAN.

В 2024 году Владислав Даванков возмутится тем, что за выступление SHAMAN заплатили 16 млн рублей, при том, что «в стране явно не хватает денег». Вице-спикер Госдумы заявил, что что вопросы могут возникнуть, когда миллионные гонорары артистов уходят на «пропаганду непонятно чего».

Ранее SHAMAN отказался принимать критику Фадеева в соцсетях.

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