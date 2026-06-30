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Культура

Вячеслав Малежик объяснил, зачем улетел из России

Певец Малежик признался, что переживает за свои болезни в Черногории
Михаил Воскресенский/РИА Новости

Эстрадный исполнитель Вячеслав Малежик объяснил, зачем улетел из России. 79-летнего артиста цитирует mk.ru.

По словам Малежика, он отправился в Черногорию на отдых, однако переживает за свои болезни вдали от московских клиник.

«Но, слава богу, пока все в порядке: долетел хорошо, чувствую себя нормально. Послезавтра уже возвращаемся в Москву: вроде прорвался», — сказал он.

Певец добавил, что с женой живет в квартире на берегу Которского залива, в бухте, и наслаждается уединением.

«Здесь нет такого количества людей как в Турции, рядом город Будва, который похож на наш Адлер. Здесь такая неспешная деревенская жизнь, когда не так много народу вокруг, мне это очень нравится, — поделился он.

Малежик перенес инсульт в 2017 году. Артист сам себя винит в ухудшении самочувствия. Он уверен, что переработал и не уделял должного внимания своему здоровью. Исполнитель считает, что «сжег себя со страшной силой». Из-за болезни у певца на некоторое время отказали ноги и была потеряна координация. Артист долго проходил реабилитацию в больнице.

У Малежика была поражена правая сторона тела — рука и нога. Артисту было проблематично разговаривать, так как он частично потерял голос.

В 2025 году артист признавался, что не смог восстановиться до конца.

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