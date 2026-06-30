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Перечислены иноагенты, рискующие потерять московские квартиры

RT: Дудь и Чичваркин могут лишиться недвижимости в столице
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Некоторые иноагенты могут лишиться недвижимости в российской столице начиная с сентября 2026 года. Их список составило издание RT.

С сентября в России вступает в силу закон, позволяющий арестовывать состояние уехавших из страны лиц за дискредитацию Российской армии, призывы к введению санкций, пропаганду нацистской символики, производство и распространение экстремистских материалов, а также неуплату штрафа за перечисленные поступки.

Среди рискующих лишиться недвижимости иноагентов оказался шоумен Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом), в собственности которого есть замок в деревне Грязь и квартира на Новочеремушкинской улице стоимостью 45-55 млн рублей. Журналист Юрий Дудь (признан в РФ СМИ-иноагентом) может потерять квартиру в Южном Бутово. Также недвижимостью в столице, которая может подлежать аресту, обладают сооснователь «Евросети» Евгений Чичваркин (признан в РФ иностранным агентом, внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), главред телеканала «Дождь» (признан Минюстом иноагентом и нежелательной в РФ организацией) Наталья Синдеева (признана в РФ иностранным агентом), лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич (признан в РФ иностранным агентом), телеведущий Михаил Шац (признан в РФ СМИ-иноагентом).

Недавно Минюст раскрыл сумму на счетах Макаревича.

Ранее писательница Людмила Улицкая (признана в РФ иностранным агентом) распродала недвижимость в России.

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