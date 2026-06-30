Звезда «Джона Уика» упала в бассейн и сломала ребра

Австралийская актриса Руби Роуз рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что попала в больницу после уборки дома.

Роуз поскользнулась и упала во время чистки бассейна. Она получила множественные переломы ребер и шеи. Артистка рассказала, что ей потребуется несколько месяцев. Несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, актриса продолжила снимать в сериале «Бэтвумен» на следующий день после госпитализации.

«Мои ребра ужасно болят. Я не чувствовала ни ног, ни рук, когда я была в костюме», — поделилась артистка.

Руби Роуз известна по таким проектам, как «Оранжевый — хит сезона», «Джон Уик 2», «Флэш», «Стрела», «Черная материя», «Супергерл», «Бэтвумен».

В апреле Руби Роуз обвинила Кэти Пэрри в сексуальном насилии. Актриса прокомментировала реакцию певицы на концерт Джастина Бибера на фестивале Coachella. Актриса рассказала, что певица домогалась до нее в ночном клубе Мельбурна.

Роуз отметила, что отдыхала на коленях лучшего друга, когда к ней подошла исполнительница. По ее словам, знаменитость оттянула свои трусы, села ей на лицо и начала тереться половыми органами. Когда актриса осознала, что происходит, ее вырвало.

Ранее актрису Екатерину Волкову снова экстренно госпитализировали.