Бывшая жена Логинова о жизни после развода: «Ухажеров появилось много»

Бывшая жена звезды «Счастливы вместе» Виктора Логинова, актриса Мария Гуськова в беседе с изданием «СтарХит» поделилась подробностями развода.

По словам Гуськовой, после первом объявлении о расставании она пыталась наладить отношения с Логиновым, но безрезультатно. Артистка также опровергла словам экс-супруга, что помирилась с ним в апреле.

«Жизнь расставила все по своим местам: развод все же состоялся. Однако в процессе был свой день «икс» — момент, который стал для меня лично точкой невозврата. Скажу лишь, что тогда я узнала кое-что, перечеркнувшее любые сомнения (на всякий случай все это задокументировав). Опущу детали, но это стало моим окончательным освобождением», — поделилась актриса.

Гуськова уточнила, что пришла в себя после развода за день. По словам девушки, иногда она вспоминает брак с Логиновым как страшный сон. Несмотря на это, как отметила актриса, она благодарна этому опыту.

На данный момент Гуськова не планирует заводить отношения, несмотря на большое количество поклонников.

«Ухажеров появилось много, только вот отношения мне сейчас не нужны. Сейчас я в процессе реализации одного очень интересного проекта, о котором, надеюсь, расскажу совсем скоро», — отметила артистка.

Логинов и Гуськова расторгли брак в МФЦ Басманного района 15 мая.

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