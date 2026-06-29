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Культура

«Мерзкий и грязный язык»: вокруг комика разразился политический скандал

В Турции комику Гекташу пригрозили судом за оскорбление чувств верующих
YouTube

Заместитель председателя турецкой консервативной партии «Великое единство» Самет Багджи пригрозил судом комику Денизу Гекташу. Об этом пишет Haber7.

Багджи указал на высказывания, которые допустил комик в своем YouTube-шоу. По словам политика, артиста нужно судить за оскорбление религиозных и национальных чувств турков.

«Человек с мерзким и грязным языком осмеливается оскорблять Всемогущего Аллаха, Священный Коран и всех верующих. Мы имеем дело с лживым, лицемерным и невоспитанным провокатором», — сказал он.

Политик добавил, что собирается привлечь к ответственности не только комика, но и организации, ответственные за его выступления.

Накануне театральный актер получил тюремный срок за оскорбительное видео.

Ранее в Турции известный стилист избил женщину-юриста, снявшую его измену на камеру.

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