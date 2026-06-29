«Мерзкий и грязный язык»: вокруг комика разразился политический скандал

Заместитель председателя турецкой консервативной партии «Великое единство» Самет Багджи пригрозил судом комику Денизу Гекташу. Об этом пишет Haber7.

Багджи указал на высказывания, которые допустил комик в своем YouTube-шоу. По словам политика, артиста нужно судить за оскорбление религиозных и национальных чувств турков.

«Человек с мерзким и грязным языком осмеливается оскорблять Всемогущего Аллаха, Священный Коран и всех верующих. Мы имеем дело с лживым, лицемерным и невоспитанным провокатором», — сказал он.

Политик добавил, что собирается привлечь к ответственности не только комика, но и организации, ответственные за его выступления.

Накануне театральный актер получил тюремный срок за оскорбительное видео.

Ранее в Турции известный стилист избил женщину-юриста, снявшую его измену на камеру.