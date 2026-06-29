Лариса Долина отчитала детей за макияж

Певица Лариса Долина не одобрила макияж на ребенке – начинающей певице и блогерше Вере Гурдовой. Ее слова передает «Пятый канал».

На девочке были тональный крем, помада, тени, подводка для глаз и ресницы. Долина раскритиковала родителей, которые позволили нанести макияж ребенку. Артистка назвала это безобразием.

«А зачем тебя красят в таком возрасте? Скажи! Ты и так хорошенькая… Она и так хорошенькая вообще, невозможно! Ох, эти мамы!» — отметила артистка.

Вера Гурдова является ученицей Международной академии музыки Николая Агутина. Она выступала дуэтом с Ладой Дэнс, Ириной Ортман, Владимиром Солодковым, а также исполнительницами хита «Сигма-бой» Марией Янковской и Betsy (настоящее имя — Светлана Чертищева).

В июне Лариса Долина раскрыла подробности о съемках фильма о себе. По словам звезды, она хочет найти профессионала, который сумеет максимально точно и честно передать ее историю, в том числе рассказать о творческом пути и становлении как певицы.

Долина также уточнила, что уже приступила к переговорам о проекте, однако пока авторы не пришли к решению о том, будет ли это фильм или многосерийная драма.

Ранее Лариса Долина подала в суд на обманувших ее мошенников.