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Виктория Дайнеко пристыдила хейтеров Лерчек после обвинений в фейковом раке

Певица Дайнеко поддержала Лерчек, которая ведет активный образ жизни с раком
victoriadaineko/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Виктория Дайнеко в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) прокомментировала интервью Лерчек (настоящее имя – Валерия Чекалина), в котором блогерша отвечает на обвинения во лжи о своей болезни.

Дайнеко пристыдила людей, которые пытаются уличить Лерчек во вранье. Она считает позором, что онкобольная блогерша вынуждена оправдываться на всю страну и доказывать свой диагноз из-за активного образа жизни.

«Она пытается жить свою жизнь на максимум. Когда, если не сейчас-то?! Вам просто завидно, что вы, будучи абсолютно здоровыми, себя не хотите или не можете это позволить. Вот и беситесь», — заявила певица.

В интервью Надежде Стрелец Чекалина ответила на слухи о фейковом раке желудка. Лерчек утверждает, что диагноз настоящий, а ее попытки выглядеть привлекательно и заниматься спортом во время лечения продиктованы желанием жить полной жизнью.

Блогерша также рассказала, что узнала о диагнозе практически сразу после рождения младшего сына Даниэля. Когда женщина приехала на очередное плановое УЗИ, врачи практически не увидели околоплодных вод и назначили экстренное кесарево сечение.

После родов у Лерчек не проходили боли в ноге, а плацента сразу вызвала у специалистов вопросы. Орган послали на экспертизу, и впервые раковые клетки нашли именно там.

Ранее Лерчек раскрыла свой самый главный страх.

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