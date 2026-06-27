Брэд Питт не собирается жениться на молодой избраннице

Голливудский актер Брэд Питт не собирается жениться на дизайнере ювелирных украшений Инес де Рамон. Об этом сообщило издание Page Six со ссылкой на источник в окружении пары.

По словам инсайдера, Инес невероятно близка с семьей артиста, и его родственники «с самого начала приняли ее с распростертыми объятиями», считая семьей.

«Но Брэд не планирует жениться, несмотря на то, что Инес стала такой близкой со всеми», — добавил собеседник издания.

33-летняя дизайнер, продолжил он, регулярно поддерживает связь и проводит время с родственниками 62-летнего Питта — его братом и сестрой Брэда, племянницами и племянниками, посещает семейные мероприятия, переписывается и прилагает усилия, чтобы узнать каждого из них по отдельности.

«Она может часами сидеть, смеясь и шутя со всеми подряд, и чувствует себя совершенно комфортно в такой обстановке. Это совсем не кажется натянутым», — уточнил он.

Известно, что Питт и де Рамон встречаются с 2022 года. В 2016 году он расстался со своей предыдущей женой — актрисой Анджелиной Джоли.

Недавно экс-супруга Брэда Питта рассорилась с бойфрендом из-за актера.

Ранее СМИ выяснили, что Джоли пыталась вернуть Питта и столкнулась с отказом.