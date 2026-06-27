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Культура

Брэд Питт не собирается жениться на молодой избраннице

Page Six: актер Питт подружил новую партнершу с семьей
Kylie Cooper/Reuters

Голливудский актер Брэд Питт не собирается жениться на дизайнере ювелирных украшений Инес де Рамон. Об этом сообщило издание Page Six со ссылкой на источник в окружении пары.

По словам инсайдера, Инес невероятно близка с семьей артиста, и его родственники «с самого начала приняли ее с распростертыми объятиями», считая семьей.

«Но Брэд не планирует жениться, несмотря на то, что Инес стала такой близкой со всеми», — добавил собеседник издания.

33-летняя дизайнер, продолжил он, регулярно поддерживает связь и проводит время с родственниками 62-летнего Питта — его братом и сестрой Брэда, племянницами и племянниками, посещает семейные мероприятия, переписывается и прилагает усилия, чтобы узнать каждого из них по отдельности.

«Она может часами сидеть, смеясь и шутя со всеми подряд, и чувствует себя совершенно комфортно в такой обстановке. Это совсем не кажется натянутым», — уточнил он.

Известно, что Питт и де Рамон встречаются с 2022 года. В 2016 году он расстался со своей предыдущей женой — актрисой Анджелиной Джоли.

Недавно экс-супруга Брэда Питта рассорилась с бойфрендом из-за актера.

Ранее СМИ выяснили, что Джоли пыталась вернуть Питта и столкнулась с отказом.

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