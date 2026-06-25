Минюст раскрыл сумму на счетах Макаревича

У музыканта Андрея Макаревича (признан в РФ иностранным агентом) на счетах находится не более 100 тысяч рублей, а доходы он, вероятно, получает через третьих лиц. Об этом заявил заместитель министра юстиции России Олег Свириденко, его слова приводит РИА Новости.

«На спецсчетах вот, допустим, у того же Макаревича, я могу ошибиться, но там не более 100 тысяч рублей. Что-то же он где-то зарабатывает, а у него всего лишь там 100 тысяч за все время, когда он признан иноагентом», — сказал он.

Свириденко отметил, что музыкант, вероятно, продолжает зарабатывать и предположил, что доходы могут поступать через третьих лиц.

Российское законодательство обязывает иностранных агентов открывать специальный рублевый счет, на который перечисляются доходы от использования результатов интеллектуальной и творческой деятельности, сдачи недвижимости в аренду, дивидендов и процентов по вкладам. Использовать средства со спецсчета иноагент может только после снятия соответствующего статуса. Если такой счет не открыт самостоятельно, его обязан оформить плательщик, перечисляющий вознаграждение.

До этого депутат Госдумы РФ Олег Матвейчев заявил, что переезд Макаревича из Израиля в Польшу не обеспечит ему безопасности. Парламентарий назвал релокантов, уверенных, что Россия является «худшим местом на Земле, а вокруг какой-то рай», «зайцами, обреченными бегать по всему миру». Он подчеркнул, что Израиль, Дубай или даже Польша не гарантируют безопасности релокантам.

Ранее в Молдавии отменили концерт Андрея Макаревича и Лаймы Вайкуле.