NILETTO о сексе с замужней фанаткой: «Почувствовал себя немного героем»

Певец NILETTO заявил, что у него был секс с замужней фанаткой

Певец NILETTO (настоящее имя — Данил Прытков) рассказал в шоу Ксении Собчак на «VK Видео», что занимался сексом с замужней фанаткой.

По словам Прыткова, однажды к нему пришла очень красивая поклонница. Они вместе с ней провели вечер, во время которого девушка показала свое обручальное кольцо. Она рассказала, что возлюбленный сделал ей предложение.

«В тот момент я себе позволил это сделать (заняться сексом). Подумал, что, возможно, я этого парня от чего-то спасаю. Я почувствовал себя немного героем, сделал своё дело, и все остались в плюсе, я надеюсь. Может, нет», — поделился артист.

В августе 2025-го издание Super сообщило, что фанаты раскритиковали NILETTO, который отказался фотографироваться с ними.

На видео, опубликованном изданием, Niletto со сцены просит не подходить к нему за фото, поскольку он этого не любит и это «высасывает у него энергию». Позже артист перепостил в соцсетях обращение поклонницы, заявившей, что снимки с поклонниками — часть работы артиста.

«Позовите, когда поверхностное мышление начнет замечать что-то более ценное. Пока вы злитесь на меня, я делаю добрые дела для вас», — ответил певец.

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