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Культура

Россияне назвали самого популярного поэта Серебряного века

Писатель Борис Пастернак стал самым популярным поэтом Серебряного века в России
РИА «Новости»

Сборник Бориса Пастернака «Любить иных — тяжелый крест…» оказался самым популярным среди творчества поэтов Серебряного века у россиян. Об этом «Газете.Ru» сообщает пресс-служба «КИОН».

На втором месте оказался сборник «Реквием. Стихотворения и поэмы» Анны Ахматовой. Антология стихов Сергея Есенина «В этом мире я только прохожий…» замкнула тройку лидеров работ поэтов Серебряного века. В топ-5 также вошли книги «Избранная лирика с иллюстрациями» и «Александр Блок. Поэзия. Невидимка».

Как отметили в пресс-службе, аудитория этого творчества заметно меняется в зависимости от возраста. В возрастной категории от 25 до 34 лет мужчины составляют две трети пользователей, которые читают и слушают контент — 67%, в то время как женщины занимают 33%. В группе от 45 до 54 лет ситуация меняется на противоположную: 66% женщин предпочитают читать литературу Серебряного века, а мужчин — 34%.

Среди пользователей 25–34 лет две трети времени чтения и прослушивания работ авторов Серебряного века пришлись на мужчин — 67% против 33% у женщин. В группе 45–54 года картина оказалась обратной: у женщин 66%, у мужчин — 34%.

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