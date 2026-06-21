Виктория Боня рассказала, сколько ей платили за «Дом-2»

Блогерша и телеведущая Виктория Боня рассказала в подкасте Анатолия Сульянова, что получала $6 тысяч в месяц на «Доме-2».

Боня объяснила, что после трех месяцев проекта участникам платили по $3 тысячи, а затем по тысячи в месяц. Знаменитость призналась, что хотела сняться в проекте всего месяц. Ей было интересно посмотреть, как все устроено. В итоге она осталась на полгода.

По словам Бони, спустя полгода в проекте ей стало скучно и неинтересно. Она планировала уйти, но продюсер реалити попросила ее остаться и предложила увеличить гонорар. Блогерше стали платить по $6 тысяч вместе. Боня решила побыть на проекте еще немного и уйти в свою годовщину – ровно через год, как она пришла в шоу.

«За три недели до годовщины выгоняют этого Антона. Я встала и ушла вместе с ним. Поддержала его. Они вырезали меня из всего эфира. Меня не было вообще. Когда яркие герои уходят, они снимают про них нарезки, как все было. Про меня не сняли. Они так обиделись на меня, что я ушла. Собчак говорила: «Ты дура, что уходишь, надо было остаться», — поделилась знаменитость.

Боня отметила, что ее уход вызвал недовольство фанатов, из-за чего рейтинги шоу упали. Позже, по словам телеведущей, ей позвонил продюсер и попросил вернуться. Она была готова снова участвовать в проекте за $20 тысяч. Ей предложили $15 тысяч. Блогерша отказалась.

Ранее Виктория Боня расплакалась после рассказа, как боролась за хлеб.