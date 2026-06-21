Эвелина Бледанс захотела жить в чане в Крыму: «Как Диоген в бочке»

Актриса Эвелина Бледанс сообщила, что пока не построила дом в Крыму

Актриса и телеведущая Эвелина Бледанс призналась aif.ru, что пока не построила дом на своем участке в Крыму.

Бледанс рассказала, что может поставить бытовку на участке, чтобы проводить там лето. Артистка пошутила, что также задумалась о жизни в банном чане.

«Буду жить в чане, как Диоген жил в бочке. Но в любом случае, даже хотя сейчас нет дома, от намеченного не отступлюсь. Буду жить на этой земле», — поделилась знаменитость.

В мае Эвелина Бледанс рассказала, что купила 10 гектаров земли в Крыму. Телеведущая до сих пор не выплатила долги за землю. Она зарегистрировала фермерское хозяйство в Крыму и засадила свой участок четырьмя гектарами персиковых и виноградных деревьев.

Бледанс призналась, что этот участок ей изначально приглянулся в интернете, но она решила посмотреть другие варианты.

«В итоге объездили еще 15 участков, но я вернулась обратно. В то время стояла сильнейшая засуха, шла борьба за урожай. И вдруг, когда мы ударяем по рукам, начинается дождь. Стало окончательно понятно, что это знак, что этот участок мой и я должна заниматься этой землей», — отметила актриса.

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