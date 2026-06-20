Епифанцеву выписали новый штраф из-за старого

Актера Епифанцева оштрафовали на 10 тысяч рублей за неуплату старого штрафа

Актера Владимира Епифанцева («Жуки», «Два холма») оштрафовали из-за неуплаты старого штрафа. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на материалы суда.

Новый штраф составил 10 тысяч рублей. До этого его оштрафовали на 5 тысяч рублей из-за неоплаты парковки в Москве — штраф не был погашен в установленный срок. Тогда в судебное заседание Епифанцев не явился, хотя и был извещен о процессе, как следует из документов.

Сейчас судебные приставы уже начали принудительно взыскивать с актера штраф в 10 тысяч рублей — исполнительное производство было возбуждено 15 июня.

Недавно актриса Анна Уколова вспомнила, что Епифанцев устраивал перформансы в ГИТИСе.

Ранее суд конфисковал у блогера Митрошиной 115 млн рублей.