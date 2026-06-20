Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Культура

Пелагея раскрыла секрет уникальности русской красоты

Певица Пелагея назвала многонациональный характер России залогом русской красоты
Владимир Астапкович/РИА Новости

Заслуженная артистка России Пелагея раскрыла секрет уникальности русской красоты. Ее цитирует ТАСС.

Комментируя появление России в числе лидеров одного из международных рейтингов красоты, она отметила, что дело в многонациональности государства.

«У нас многонациональная страна, в нас течет очень интересная кровь, мы все во многом перемешаны. В этом тоже заключается наша уникальность», — сказала певица.

Пелагея добавила, что у России в таких рейтингах должно быть первое место. Кроме того, продолжила артистка, важную роль в восприятии русской красоты играет традиционный костюм.

По словам звезды, каждая девушка может примерить на себя хотя бы отдельные элементы народного образа и почувствовать, как через них раскрывается особая красота.

До этого портал World Population Review составил рейтинг стран с самыми красивыми женщинами, который возглавила Колумбия. В пятерку лидеров также вошли Польша, Греция, Чехия и Россия, расположившаяся на четвертой строчке.

Ранее Пелагея захотела представлять Россию на «Интервидении».

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Стартует третий сезон «Дома Дракона». Чего ждут от продолжения эпической саги о Таргариенах
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!