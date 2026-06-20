Заслуженная артистка России Пелагея раскрыла секрет уникальности русской красоты. Ее цитирует ТАСС.

Комментируя появление России в числе лидеров одного из международных рейтингов красоты, она отметила, что дело в многонациональности государства.

«У нас многонациональная страна, в нас течет очень интересная кровь, мы все во многом перемешаны. В этом тоже заключается наша уникальность», — сказала певица.

Пелагея добавила, что у России в таких рейтингах должно быть первое место. Кроме того, продолжила артистка, важную роль в восприятии русской красоты играет традиционный костюм.

По словам звезды, каждая девушка может примерить на себя хотя бы отдельные элементы народного образа и почувствовать, как через них раскрывается особая красота.

До этого портал World Population Review составил рейтинг стран с самыми красивыми женщинами, который возглавила Колумбия. В пятерку лидеров также вошли Польша, Греция, Чехия и Россия, расположившаяся на четвертой строчке.

Ранее Пелагея захотела представлять Россию на «Интервидении».