Российский мультфильм взял главный приз Международного фестиваля анимации и комиксов

Мультфильм «Когда мы были травой» стал победителем фестиваля анимации в Ханчжоу

Российский мультфильм «Когда мы были травой» взял главный приз 22-го Международного фестиваля анимации и комиксов (CICAF) в Ханчжоу. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение организаторов.

Работа режиссера Екатерины Куричевой и кинокомпании «Мастер-фильм» завоевала «Золотую обезьяну» в категории «Лучший анимационный короткометражный фильм».

«Когда мы были травой» стал первым мультфильмом из России, которая получила статуэтку за всю историю премии.

CICAF является крупнейшим анимационный фестиваль в Азии. В китайском городе Ханчжоу он проводится с 2005 года.

Накануне стало известно, что «Буратино» откроет первый Кинофорум стран-участниц СНГ.

Ранее популярные российские фильмы начали показывать в Африке.