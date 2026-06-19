«Буратино» откроет первый Кинофорум стран-участниц СНГ

Фильм «Буратино» 24 июня откроет первый Кинофорум стран-участниц СНГ в Алматы (Казахстан). Об этом «Газете.Ru» рассказал дистрибьютор картины компания Art Pictures Distribution.

Кинофорум объединит представителей киноиндустрии России, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Показ «Буратино» состоится в рамках торжественной церемонии открытия форума, гостем которой станет режиссер картины Игорь Волошин.

«Этот форум объединяет страны, связанные многолетними культурными традициями, а кино остается одним из самых понятных и востребованных языков общения между народами. «Буратино» — это современное прочтение знакомой истории, любимой несколькими поколениями зрителей. Мы видим, что фильм находит отклик у аудитории разных стран, подтверждая, что классические сюжеты сохраняют свою актуальность и способны объединять людей вне зависимости от возраста и границ», — говорит Светлана Баланова, генеральный директор Национальной Медиа Группы.

До этого «Буратино» уже был за границей — его показывали на European Film Market в Берлине и Marché du Film в Каннах, а права на фильм проданы более чем в 50 стран мира.

«Международная география картины продолжает расширяться, и везде мы наблюдаем большой интерес к фильму благодаря универсальности сюжета, современному художественному языку и ценностям, которые понятны зрителям разных стран», — отметила Анастасия Корчагина, генеральный директор Art Pictures Distribution.

Форум «Центральная Азия+» пройдет 24 и 25 июня. Это новая площадка для профессионального диалога и развития международного сотрудничества в сфере кино. Организатором форума выступит РОСКИНО при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ.

Производством фильма «Буратино» занимались кинокомпании «Водород» и Art Pictures Studio, Национальная Медиа Группа, Первый канал, Плюс Студия, Art Pictures Distribution при поддержке Фонда кино. Дистрибьютор кинотеатральных прав фильма в России — НМГ Кинопрокат. Эксклюзивный дистрибьютор цифровых, телевизионных и зарубежных прав — Art Pictures Distribution.

Ранее «Буратино» показали в Сербии.