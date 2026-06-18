Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Культура

Звезда «Холопа» не захотела жить во времена Петра I

Актриса Чиповская заявила, что не хочет оказаться на месте главного героя «Холопа»
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актриса Анна Чиповская призналась «Пятому каналу», что не хочет оказаться на месте главного героя кинофраншизы «Холоп» и попасть в другую эпоху.

Чиповская объяснила, что ей «дико комфортно» находиться в современности. Она подчеркнула, что в другие времена женщинам было тяжелее жить. К примеру, в период правления Петра I.

«Потому что в петровской не уверена, что мне хотелось бы (находиться). Нет, не очень», — поделилась актриса.

Анна Чиповская сыграла в третьей части «Холопа». 19 июня картина стала лидером кинопроката и собрала за выходные (13-14 июня) 262,8 млн рублей.

9 июня режиссер Клим Шипенко допустил возможность выхода четвертой части франшизы «Холоп». Он подчеркнул, что окончательное решение будет зависеть от зрительского интереса, поскольку сейчас трилогия считается завершенной. Режиссер отметил, что с радостью относится к идее вернуться к франшизе.

По словам Шипенко, актеры тоже разделяют его энтузиазм при работе над картиной. Он уверил, что никто не просыпается с мыслью: «Зачем я согласился сниматься в «Холопе»?» Все заряжены и полностью вовлечены в процесс.

Ранее Бикович заявил, что не видит проблемы в ремейках.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Хобби и увлечения помогают строить карьеру и зарабатывать больше. Как именно и что нужно делать
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!