Сын Децла рассказал о парадоксе своей семьи: «Пытался идеализировать картинку»

Сын Децла заявил, что его дед сомневается в родстве с ним

Сын рэпера Децла Антоний Толмацкий рассказал в шоу Эльдара Джарахова «Поколения», что его дед сомневается в родстве с ним.

По словам сына рэпера, его дед Александр Толмацкий требует у телеканалов не подписывать внука своей фамилией. Толмацкий-младший подчеркнул, что генетически доказано его родство с отцом.

«Его 15 лет не было в моей жизни, он пришел заниматься правами моего отца. Вот это парадокс моей жизни. Что он (оскорблял) его полжизни в медиа, а в итоге пришел и занимается его наследием. Мы пытались договориться, пытались общаться. Я идеализировал картинку. В какой-то момент не получилось», — поделился сын певца.

Толмацкий-младший считает, что в их семье произошел конфликт интересов.

В шоу «Поколения» зумер, миллениал и бумер спорят на острые темы с карточками и элементами дебатов. В первом эпизоде приняли участие Артемий Лебедев, Руслан Усачев и Тони Толмацкий.

В июне сын рэпера Децла поделился подробностями конфликта с матерью из-за квартиры. Антоний Толмацкий заявил, что не выгонял родительницу из дома и не собирается этого делать. По словам молодого человека, недвижимость принадлежит его бабушке, и она решила ее разменять.

Ранее сын Децла назвал нелюбимые песни отца.