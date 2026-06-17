Стало известно, почему на Шурыгину завели уголовное дело

РИА: дело против Шурыгиной заведено из-за интимных фото и видео в соцсетях

Суд завел дело против блогерши Дианы Шурыгиной заведено из-за ее интимных фото и видео в Telegram-канале. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

По словам правоохранительных органов, администратором Telegram-канала, на котором публиковались материалы 18+, была сама Шурыгина.

16 июня московский суд отправил Шурыгину под домашний арест. На нее завели дело о незаконном распространении порно. По данным SHOT, из квартиры блогерши изъяли видеоаппаратуру, на которую она могла снимать ролики интимного характера. Обыски прошли 11 июня. Девушку оставили под домашним арестом до 19 июля.

Шурыгиной грозит до 6 лет колонии по статье «Распространение порнографических материалов». Она публиковала в социальных сетях эротические видео.

В марте 2016 года 16-летняя Диана подверглась изнасилованию на вечеринке, виновного приговорили к лишению свободы. Шурыгина стала героиней нескольких выпусков передачи «Пусть говорят», ее история активно обсуждалась в медиа. После телеэфиров девушка завела блог и страницу на OnlyFans, пробовала себя в качестве.

Ранее сообщалось, что Диана Шурыгина попыталась уехать из России перед задержанием.