У звезды Top Gear обнаружили рак

Ведущий шоу Top Gear Джереми Кларксон сообщил, что у него обнаружили агрессивную форму рака. Его слова передает Daily Mail.

Кларксон рассказал коллегам Калебу Куперу и Чарли Айрленду о своей болезни в новом выпуске шоу «Ферма Кларксона». Он признался, что скрывал свой диагноз с мая. Телеведущий не уточнил, где у него раковая опухоль. Он заявил, что это «никого не касается».

«В мае у меня было обследование, помнишь? На прошлой неделе я пропал, мне сделали биопсию, это рак, и он агрессивный, но стадия очень ранняя, так что лечение будет, ну ты понимаешь», — поделился шоумен.

По словам Кларксона, ему предстоит операция, из-за которой он временно не будет способен работать. Как отметил телеведущий, он не в восторге от такой перспективы, но выбора нет.

Джереми Кларксон наиболее известен как ведущий шоу Top Gear, The Grand Tour и Who Wants to Be a Millionaire?. С Джеймсом Мэем он был первым, кто достиг северного магнитного полюса Земли на автомобиле.

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