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Культура

Василиса Володина обвинила Александра Шепса в краже

Астролог Василиса Володина обвинила Александра Шепса в плагиате
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Астролог и бывшая ведущая «Давай поженимся» Василиса Володина в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) заявила о краже своего поста.

Володина утверждает, что бывший участник «Битвы экстрасенсов» сплагиатил ее публикацию про астрологию.

«Не успела я на пару дней уехать на море отдохнуть, как некто Саша Шепс, известный вам по программе со всякими фантасмагорическими превращениями и экстрасенсорикой, взял и просто скопировал мой пост про новолуние. Дословно, весь текст», — заявила астролог.

По словам Володиной, Шепс не только скопировал сам текст, но заимствовал ее изображения для оформления. Эти картинки были специально созданы дизайнером для телеведущей.

«Что делать в таких ситуациях? Жаловаться? Как-то странно и несерьезно. Взывать к совести? Очевидно, не получится, если человек, будучи довольно взрослым, не понимает, что нельзя просто взять так и у кого-то что-то стырить в соцсетях. Есть такая вещь, как авторское право. Вот скажите, что делаем?» — поинтересовалась знаменитость.

Александр Шепс ответил на обвинения в плагиате в комментариях под постом. Он опроверг слова, что своровал публикацию. Экстрасенс заявил, что аккаунт, на который ссылается Володина, не его, а фейк.

«Мои официальные соцсети указаны в шапке моего профиля, и я везде говорю о том, что много клонов и мошенников! В моих социальных сетях такие вещи считаются аморальными и неприемлемыми! А вот за действия фейков я ответственности не несу!» — подчеркнул Шепс.

Володина заявила, что в задачи Шепса входит защита своей репутации и борьба с фейками. Она посоветовала обратиться в поддержку с просьбой удалить ненастоящий аккаунт.

Ранее Гузеева заявила, что Володина ушла из «Давай поженимся!» из-за коронавируса.

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