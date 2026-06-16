Китаец увлекся спектаклем и ударил актера

В Китае зритель спектакля выбежал на сцену и начал избивать актера

В Китае зритель спектакля слишком увлекся выступлением и напал на актера. Об этом сообщает sohu.com.

Инцидент произошел в провинции Аньхой во время показа иммерсивного спектакля, посвященного событиям японо-китайской войны. Неизвестный выбежал на сцену и ударил актера, игравшего представителя японской армии, сначала ногой, а потом кулаком. После этого сотрудники полиции оттащили мужчину от артиста. Его не стали привлекать к ответственности.

После инцидента актера отвезли в больницу для обследования. Врачи не обнаружили серьезных повреждений. Отмечается, что с артистами все в порядке.

Представители театра признались, что впервые столкнулись с подобной ситуацией. Они рассмотрят вопрос об ограждении зрителей от артистов в будущем.

Над спектаклем работает творческая команда Hequan Town. Во время работы над спектаклем они тщательно изучили исторические сведения для создания костюмов, реквизитов, сценария и воссоздания атмосферы в военный период.

Ранее сообщалось, что Диана Шурыгина попыталась уехать из России перед задержанием.