Ресторанный бизнес Кети Топурии терпит многомиллионные убытки

Ресторанная компания солистки А'Студио Кети Топурии потерпела многомиллионные убытки. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Речь идет об ООО «Lavr», которое было зарегистрировано в июле 2024 года. Топурии принадлежит 62,5% доли компании. За 2025 год фирма ушла в минус в 80 миллионов рублей.

Как отмечает издание, само предприятие еще не запущено. Артистка планирует открыть ночной клуб в элитном ЖК Savvin River Residence на Саввинской набережной в Хамовниках. На данный момент в помещении ведутся ремонтные работы.

В феврале 2025-го кондитер Максим Синицкий заявил, что Топурия потратила на торт сына почти полмиллиона рублей.

Солистка А'Студио организовала праздник в честь четырехлетия ее сына Адама. Артистка устроила крупное торжество в тематике собак. Детей развлекали аниматоры в костюмах персонажей из мультфильма «Щенячий патруль», а также дрессировщики, показывающие номера с пуделями. А пятиярусный торт был украшен фигурками и изображением золотистого ретривера. По словам Синицкого, стоимость такого десерта достигает 400 тысяч рублей.

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