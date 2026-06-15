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Культура

Ресторанный бизнес Кети Топурии терпит многомиллионные убытки

SHOT: компания певицы Кети Топурии потерпела убытки в 80 млн рублей
Григорий Сысоев/РИА Новости

Ресторанная компания солистки А'Студио Кети Топурии потерпела многомиллионные убытки. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Речь идет об ООО «Lavr», которое было зарегистрировано в июле 2024 года. Топурии принадлежит 62,5% доли компании. За 2025 год фирма ушла в минус в 80 миллионов рублей.

Как отмечает издание, само предприятие еще не запущено. Артистка планирует открыть ночной клуб в элитном ЖК Savvin River Residence на Саввинской набережной в Хамовниках. На данный момент в помещении ведутся ремонтные работы.

В феврале 2025-го кондитер Максим Синицкий заявил, что Топурия потратила на торт сына почти полмиллиона рублей.

Солистка А'Студио организовала праздник в честь четырехлетия ее сына Адама. Артистка устроила крупное торжество в тематике собак. Детей развлекали аниматоры в костюмах персонажей из мультфильма «Щенячий патруль», а также дрессировщики, показывающие номера с пуделями. А пятиярусный торт был украшен фигурками и изображением золотистого ретривера. По словам Синицкого, стоимость такого десерта достигает 400 тысяч рублей.

Ранее Валя Карнавал оказалась в долгах из-за нового бизнеса.

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