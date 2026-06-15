Третий «Холоп» подвинул «Майкла» с вершины кинопроката в России

Лидером кинопроката в России стала третья часть франшизы «Холоп» о перевоспитании в эпоху Петра I, собравшая за выходные 262,8 млн руб. Об этом свидетельствуют данные портала kinobusiness.com.

На вторую строчку опустился биографический фильм о короле поп-музыки Майкле Джексоне, заглавную роль в котором исполнил Джаафар Джексон. Лента заработала 250,1 млн руб.

За ней следует новый хоррор A24 «Закулисье реальности» о портале в лабиринт из желтых коридоров. Ужастик собрал 142,9 млн руб. Пятерку лидеров замыкают еще один хоррор «Обсессия» (46,4 млн руб.) и премьера испанского мультика «Зверолюция» (37,3 млн руб.).

Лента о поп-короле «Майкл» Антуана Фукуа, уже собравшая по миру более $700 млн, вышла в российский прокат 28 мая. Самого артиста сыграл его племянник. Другие родственники звезды тоже поучаствовали в производстве картины, которая полностью игнорирует тему обвинений в насилии над детьми и сосредотачивается на отношениях Джексона с деспотичным отцом. Кинокритик Павел Воронков рассказывает, чем отторгает новый байопик.

Ранее закончился главный подростковый сериал десятилетия.