Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Культура

Третий «Холоп» подвинул «Майкла» с вершины кинопроката в России

Фильм «Холоп 3» собрал 262,8 млн рублей и возглавил прокат в России
«Централ Партнершип»

Лидером кинопроката в России стала третья часть франшизы «Холоп» о перевоспитании в эпоху Петра I, собравшая за выходные 262,8 млн руб. Об этом свидетельствуют данные портала kinobusiness.com.

На вторую строчку опустился биографический фильм о короле поп-музыки Майкле Джексоне, заглавную роль в котором исполнил Джаафар Джексон. Лента заработала 250,1 млн руб.

За ней следует новый хоррор A24 «Закулисье реальности» о портале в лабиринт из желтых коридоров. Ужастик собрал 142,9 млн руб. Пятерку лидеров замыкают еще один хоррор «Обсессия» (46,4 млн руб.) и премьера испанского мультика «Зверолюция» (37,3 млн руб.).

Лента о поп-короле «Майкл» Антуана Фукуа, уже собравшая по миру более $700 млн, вышла в российский прокат 28 мая. Самого артиста сыграл его племянник. Другие родственники звезды тоже поучаствовали в производстве картины, которая полностью игнорирует тему обвинений в насилии над детьми и сосредотачивается на отношениях Джексона с деспотичным отцом. Кинокритик Павел Воронков рассказывает, чем отторгает новый байопик.

Ранее закончился главный подростковый сериал десятилетия.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Статус «(не) свободен». Как понять, что вы угодили в ловушку отношений без обязательств
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!